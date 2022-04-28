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В Красноярске продолжается онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году

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Красноярск
08:44 28 Апреля 2022
общество, красноярск, благоустройство, голосование
Фотография © admkrsk.ru
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В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» с 15 апреля по 30 мая в Красноярске проходит онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Голосование находится на особом контроле мэра Сергея Ерёмина.

Жители сами выбирают проекты, которые должны быть реализованы в следующем году. На голосование вынесены общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее.

От Центрального района в голосовании принимают участие сквер Геодезистов и «Цветочный квартал» (территория на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Республики).

Сквер Геодезистов располагается на стыке старой Покровки и новых домов мкрн. Покровский. Если общественное пространство получит поддержку жителей, здесь обустроят пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, смонтируют освещение и высадят деревья.

В Красноярске продолжается онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году

Участок, где располагается «Цветочный квартал», освободили от комплекса павильонов, и красноярцы сразу же стали спрашивать, что ждет территорию в дальнейшем.

Если этот участок поддержат на голосовании, то его озеленят, уложат брусчатку, смонтируют освещение и установят малые архитектурные формы. В администрации района уверены, что территория может стать ещё одним центром притяжения наряду с пр. Мира, Центральным парком, набережной. Кроме этого, территория включится в Центральное парковое кольцо – пешеходный маршрут, проходящий в том числе вдоль Качи.

В Красноярске продолжается онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году

За обустройство участка выступают и работающие рядом предприниматели, ведь это привлечёт к ним больше покупателей.

— Ранее на нашей улице был и мусор, и бродячие собаки, и даже крысы бегали… Мы привели в порядок цветочные домики, обновили крыши и фасады. Конечно же, мы только «за», чтобы здесь появился ещё и сквер, – рассказала предприниматель Рита Перфилова.

В Красноярске продолжается онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году

Сделать свой выбор за одну из 15 территорий могут все красноярцы старше 14 лет. Для этого с 15 апреля по 30 мая нужно зайти на сайт, с любого электронного устройства – смартфона, компьютера, планшета. Далее необходимо выбрать свой регион, а затем пройти авторизацию на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Также можно зайти на сайт по ссылке, в этом случае выбирать регион не нужно.

По итогам сформируется рейтинг общественных пространств. После выделения финансирования будет подготовлен план работ, в который войдут 8 территорий, набравших наибольшее количество голосов.

Всем тем, кто плохо ориентируется в интернет-пространстве, помогут волонтёры. Они будут работать до конца голосования с 16:00 до 19:00 в будни дни и с 13:00 до 16:00 в выходные на улицах, в парках, скверах и т.д. Волонтёры ответят на любые вопросы о выборе территорий, при необходимости пройдут вместе с человеком онлайн-регистрацию, объяснят, как проголосовать.

В Красноярске продолжается онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году

— Из-за активности жителей сайт для голосования иногда работает с перебоями, но эти проблемы оперативно устраняются. В любом случае на то, чтобы поддержать сквер или парк, у горожан остаётся ещё больше месяца, – подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

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