В Красноярске на улице Тамбовской отремонтируют поликлинику за 15 млн рублей

В Красноярской межрайонной больнице № 5 начался капитальный ремонт поликлиники по ул. Тамбовской. Здесь обновят фасад и крышу. А также заменят системы отопления и вентиляции, отремонтируют пандусы, входные группы и систему электроснабжения.

Работы в планах закончить в 3 квартале.

Из федерального бюджета на ремонт выделено 15 млн рублей, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Программа модернизации первичного звена в этом году стала частью национального проекта «Здравоохранение». В этом году благодаря программе капремонт пройдёт в 17 объектах здравоохранения.

Напомним, в Красноярске обновили детскую поликлинику № 4.

В смену медицинское учреждение посещают 480 человек. Работают шесть педиатрических участков, где трудятся участковые педиатры, детский хирург, травматолог-ортопед, невролог, отоларинголог, инфекционист, дерматолог.

Реконструкцию провели благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Финансирование — более 17 млн рублей.

После модернизации теперь в поликлинике есть крытая колясочная, детская игровая зоны, оборудованные комнаты для кормления детей, открытая регистратура, отремонтирован фильтрбокс. Картохранилище обособлено от доступа посторонних лиц. Над входом обустроен козырек, пандус с опорными перилами. А также настил из нескользящего покрытия и кнопкой вызова персонала.

Также в планах внедрить современные технологии IР-телефонии, навигации, инфоматы. Появится табло расписания приёма врачей и индивидуальные мониторы над кабинетами.

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