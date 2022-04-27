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В Год культурного наследия СУЭК пригласила на телемост "Шаги к успеху" творческие семьи шахтерских городов

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Красноярск
13:38 27 Апреля 2022
мероприятия, предприятие, творчество, культура
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Библиотеки шахтерских городов Красноярского края в очередной раз стали площадками для масштабного телемоста "Шаги к успеху". Если год назад участниками такого мероприятия были медики – победители межрегионального конкурса СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" "Земский доктор", то в Год культурного наследия народов России в прямой эфир пригласили народные коллективы и творческие семьи из гг. Бородино, Назарово и Шарыпово.

"В шахтерских городах Красноярского края сложились добрые культурные традиции, проживает много творчески одаренных людей. О талантах сибиряков известно далеко за пределами региона. Особенно ценно, когда увлечение творчеством разделяют целыми семьями. Мы решили познакомить такие семьи между собой, познакомить с их творчеством жителей. Тем более для этого есть отличный повод – Год народного искусства", - пояснила идею телемоста один из его инициаторов, заместитель генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" по связям и коммуникациям Марина Смирнова.

Ансамбли русской, белорусской, татарской песни – шахтерские территории представили многоголосие национальных традиций и культур. "Наш коллектив ежегодно выступает на праздновании Сабантуя в разных городах Красноярского края, а 2015 году мы стали одним из самых ярких коллективов XV федерального Сабантуя", - рассказывает вокалистка ансамбля "Умырзая" из Шарыпово Рашида Басырова На встречу она пришла вместе с супругом Фатыхом Адиевичем. Народная песня – одно из их главных увлечений Басыровых на протяжении 50 лет семейной жизни. Рашида Хатыповна также изготавливает кукол в национальных нарядах.

Бородино на мероприятии представляла семья Петелиных. Глава семьи Иван Петелин руководит в городе Центром по сохранению и развитию традиционной народной культуры "Возвращение к истокам", вместе с супругой Екатериной поет в фольклорном ансамбле "Красна Русь" и воспитывает детский творческий коллектив "Иван да Марья". Такая увлеченность приносит достойные плоды. Так, в начале апреля ансамбль "Иван да Марья" стал единственным детским коллективом из малых городов Красноярья на официальном открытии Года народного искусства в краевой столице. А в июне Петелиных с юными вокалистами пригласили на Всероссийскую детскую Фольклориаду в Чебоксары.

Увлечена фольклорной песней и Кристина Факеева из Назарово. "Любовь к народной песне, к народным инструментам у меня с детства, - признается Кристина. - В 10 лет я поступила в музыкальную школу на класс баяна, и уже более двадцати лет мы неразлучны". Обладательница многочисленных наград и дипломов за сохранение русских национальных традиций, она руководит в Назарово народным вокальным ансамблем "Раздолье" и детским ансамблем народной песни "Русский сувенир".

В Год культурного наследия народов России СУЭК выступает инициатором целой программы мероприятий. Открыл ее конкурс детского рисунка "Народные сказки многонациональной России", на который было прислано около тысячи работ.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск"

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