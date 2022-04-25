Жители Красноярска подали 151 заявку на конкурс по озеленению дворов

Приём заявок на конкурс «Лучшая концепция озеленения дворовой территории» завершён. Районные комиссии определяют лучшие идеи. Как рассказали в администрации города Красноярска, победители получат по 100 тысяч рублей.

По решению мэра Сергея Ерёмина конкурс проводится ежегодно. Главная цель — поиск новых идей городского благоустройства. Благодаря грантам появились сотни благоустроенных территорий. Жители придумывают и обустраивают во дворах дизайнерские многоярусные клумбы, необычные живые изгороди, оригинальные газоны и т.д.

Самая большая конкуренции сложилась в Октябрьском районе, уже подано 30 заявок, а победителей должно быть 16.

Всего гранты получат 100 дворов. Число победителей в каждом районе определяется пропорционально количеству жителей:

в Октябрьском районе – 16 победителей;

в Свердловском районе – 14;

в Кировском районе – 10;

в Ленинском районе – 14;

в Железнодорожном районе – 8;

в Советском районе – 30;

в Центральном районе – 8.

Конкурсные комиссии выберут победителей до 15 мая.

С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.