Жители Красноярска подали 151 заявку на конкурс по озеленению дворов

Приём заявок на конкурс «Лучшая концепция озеленения дворовой территории» завершён. Районные комиссии определяют лучшие идеи. Как рассказали в администрации города Красноярска, победители получат по 100 тысяч рублей.
По решению мэра Сергея Ерёмина конкурс проводится ежегодно. Главная цель — поиск новых идей городского благоустройства. Благодаря грантам появились сотни благоустроенных территорий. Жители придумывают и обустраивают во дворах дизайнерские многоярусные клумбы, необычные живые изгороди, оригинальные газоны и т.д.
Самая большая конкуренции сложилась в Октябрьском районе, уже подано 30 заявок, а победителей должно быть 16.
Всего гранты получат 100 дворов. Число победителей в каждом районе определяется пропорционально количеству жителей:
- в Октябрьском районе – 16 победителей;
- в Свердловском районе – 14;
- в Кировском районе – 10;
- в Ленинском районе – 14;
- в Железнодорожном районе – 8;
- в Советском районе – 30;
- в Центральном районе – 8.
Конкурсные комиссии выберут победителей до 15 мая.
С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.