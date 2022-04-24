Ветераны ВОВ смогут бесплатно летать рейсами «КрасАвиа» с 1 мая

В этом сезоне срок действия данной услуги решили не ограничивать, поэтому бесплатные полёты для ветеранов будут доступны постоянно. Оформить билеты можно с 22 апреля в любой авиакассе. В краевом министерстве транспорта сообщили, что необходимо предъявить паспорт и удостоверение инвалида, либо ветерана ВОВ, а также документы на сопровождающее лицо.

В ведомстве уточнили, что бесплатный перелет доступен на любой регулярный рейс авиакомпании с 1 мая 2022 года в рамках действующего расписания (если есть свободные места). Сборы авиакомпании при оформлении авиабилетов также не взимаются.

Более подробно можно узнать информацию по телефону +7 (391) 291-81-80. Оформить авиабилеты можно в любой авиакассе РФ.

Фото: Министерство транспорта Красноярского края