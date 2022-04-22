В Красноярске водолазы обследуют Коммунальный мост

Водолазы используют лодки и техническое оборудование, его перенастроили, так как Енисей значительно обмелел.

Будет детально изучено состояние опор и других элементов моста, находящихся под водой, рассказали на сайте правительства Красноярского края. Специалисты должны будут зафиксировать все детали. А также оценить сохранность конструкций и сделать выводы об их состоянии. По условиям контракта обследование нужно подкрепить фото- и видеоматериалами.

Наиболее благоприятный период для таких обследований — март, апрель и первая половина мая, то есть до начала паводков. В это время вода в реке самая прозрачная. Это позволяет сделать качественную съёмку. Работы завершат до конца июня.

Все мосты должны обследоваться каждые пять лет.