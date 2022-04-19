Житель Курагинского района заплатит более 2 млн рублей за браконьерство

В Курагинском районе мужчина незаконно добыл 46 соболей. Ущерб охотничьим ресурсам — более 2 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Мужчина охотился в закреплённом охотхозяйстве с помощью капканов, применение которых запрещено. Нарушение выявлено во время перевозки добытых животных, проверка документов показала, что разрешения на добычу такого количества соболей у браконьера не было. У охотника изъяли ружьё и семь капканов.

Нарушителю назначено наказание — условное лишение свободы на 2 года 6 месяцев. Также ему предстоит выплатить 2 млн 70 тысяч рублей за ущерб природным ресурсам.

— Нарушитель — опытный охотник. Он около 10 лет охотился на территории этого охотугодья, хорошо знал правила охоты и осознавал, что нарушает их. Считаю, что приговор суда справедлив и соразмерен совершённому экологическому преступлению, — сказал Александр Ногин, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

О незаконной добыче животных или любых других нарушениях правил охоты можно сообщать по телефонам: 8(391) 227-72-59, 266-82-90 или охотинспекторам на территориях.

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