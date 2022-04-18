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Холодильник с историей! Экскурс по цехам одного из самых знаменитых заводов Сибири

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Красноярск
17:21 18 Апреля 2022
в россии, красноярск, общество, в красноярском крае, бизнес, завод, производство
Автор: Александр Жуковец
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Продолжаем цикл материалов о сибирских предприятиях, которые в период экономического кризиса не падают духом и продолжают работать, занимаясь переориентированием на других поставщиков, покупателей, а кто-то и вовсе изобретает что-то новое.

Сегодня корреспондент Sibnovosti.ru расскажет, как работает знаменитый завод «Бирюса», который начал свою деятельность в далеком 1963 году.

Холодильник с историей! Экскурс по цехам одного из самых знаменитых заводов Сибири

Первое, что сразу бросается в глаза при входе на заводские площади – система охраны предприятия – вход строго по пропускам – ведь цеха «Бирюсы» находятся на территории завода «КрасМаш». 

Площади, которые занимает завод, настолько большие, что запросто можно заблудиться.  К счастью, нас сопровождал всю дорогу заведующий производством и пресс-секретарь, которые нам всё объясняли и показывали. Первым делом группе блогеров и журналистов показали, как технику проверяют перед отправкой и закидывают на погрузчик. 

Холодильник с историей! Экскурс по цехам одного из самых знаменитых заводов Сибири

Далее мы отправляемся в цех покраски и сборки, где нас встречает генеральный директор завода ОАО «КЗХ Бирюса» Михаил Петров. Именно он подробно рассказывает о планах по развитию, расширению производства и работе с иностранными партнерами.

Холодильник с историей! Экскурс по цехам одного из самых знаменитых заводов Сибири

– Рост себестоимости приводит к росту цен. Мы стараемся сейчас закупить побольше материалов для изготовления техники, если совсем прекратятся поставки. По логистике могут быть проблемы, но основные поставки у нас идут из Китая. Если получится так, что импортный станок сломается, то будем искать аналоги, - говорит Петров, уточняя, что даже в таких сложных условиях «Бирюса» готова увеличить выпуск продукции.

По словам директора, резко насытить российский рынок продукцией завода, конечно, не получится. Но уже сейчас коллектив активно работает над расширением линейки продукции, разрабатывает новый дизайн и оформление, сохраняя при этом всё самое лучшее, чем уже давно славится «Бирюса».

Холодильник с историей! Экскурс по цехам одного из самых знаменитых заводов Сибири

–  В глобальном плане, внутри это тот же надежный холодильник «Бирюса». Цветовую гамму делаем различную, но в основном под заказ, - рассказывает Петров. – «Бирюса» - это надежность, практичность, удобство и стиль. Многие приходят к нам и, увидев наши холодильники, не верят, что они такие современные и востребованные. Существуют стереотипы, которые нам приходиться разрушать, доказывая это своей работой и востребованностью товаров на рынке. У «Бирюсы», например, доступный ремонт в отличие от иностранных аналогов: не надо ждать деталей из-за рубежа. Ребрендинга и смены названия не планируем. «Бирюса» - это история, люди нам доверяют.  

Активно развивается на заводе и социальная политика. Сотрудников поддерживают и ценят.

Холодильник с историей! Экскурс по цехам одного из самых знаменитых заводов Сибири

– Сейчас у нас работает 2 000 с лишним человек.  Мы постоянно увеличиваем количество сотрудников, коллектив обновляется, но основной костяк остается, - подчеркивает генеральный директор завода. – Регулярно индексируем зарплату, платим стабильно, без задержек. Людей обеспечиваем работой круглый год. 

Сибирский бренд холодильников «Бирюса» хорошо известен не только в Красноярском крае, но и по всей России. В каждом городе нашей огромной страны можно приобрести товары красноярского завода, которые придутся по вкусу даже самому взыскательному покупателю. Действительно, «Бирюса» - это надежность и знак сибирского качества. Сотрудники завода уверены: те, кто однажды выбрал «Бирюсу», не захотят менять эту марку на импортные аналоги. А сейчас, в период санкций, это становится еще более актуальным.

Холодильник с историей! Экскурс по цехам одного из самых знаменитых заводов Сибири

Sibnovosti.ru продолжат рассказывать об успешных кейсах адаптации бизнеса и товаропроизводителей к новым экономическим реалиям. Наших читателей и партнеров приглашаем к диалогу:
- расскажите нам о сибирских брендах, которыми вы пользуетесь и предпочитаете эту продукцию всем другим;
- если вы управляете предприятием - поделитесь примерами взаимопомощи и кооперации на предприятиях, столкнувшимися со сложностями в работе из-за введенных санкций;
- покупайте продукцию "своих" производителей и выкладывайте её в соцсети, отмечая Sibnovosti.ru (наши аккаунты в «ВКонтакте» и «Одноклассники»). 


Всю информацию, который вы хотите поделиться с нами, направляете на почту редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru и главному по проекту «Сделано в Сибири» Александру Жуковец (zhukovetssanya@yandex.ru). Ждем ваших отзывов и историй! Поддержим вместе сибирских предпринимателей!

Фото: Александр Жуковец

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