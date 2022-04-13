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Охотинспекторы спасли забежавшую в Красноярск косулю

Главная Общество
Красноярск
17:15 13 Апреля 2022
красноярск, животные
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Охотинспекторы спасли забежавшую в Красноярск косулю. Оленя заметили в районе Пашенного.

Как сообщил телеканал «ТВК», животное ходило по тонкому льду, но позже спряталось в траве. На боку у косули была рваная рана. Позднее она убежала в гаражи на улице Семафорной.

Спасать зверя отправились сотрудники полиции, охотинспекторы и специалисты парка флоры и фауны «Роев ручей». После поимки косулю осмотрели ветеринары.

«Косуля  была ранена. Ее транспортировали в „Роев ручей“, там она пробудет до выздоровления. После этого ее выпустят в естественную среду обитания. Минэкологии края выражает большую благодарность красноярцам, сообщившим о косуле, и всем, кто принимал участие в операции по спасению животного», — отметили в ведомстве.

В Минэкологии напоминают, что брать в руки, ловить, прикармливать и относить домой диких животных нельзя. Это может навредить им и навсегда закрыть путь для возвращения в дикую природу.

Фото: © ТВК

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