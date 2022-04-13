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В Красноярске эвакуировали учащихся школ

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Красноярск
08:47 13 Апреля 2022
общество, происшествия, красноярск, эвакуация, школы
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- Эвакуированы все школы, министерство образования и один техникум. На электронную почту поступили сообщения о минированиях, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Правоохранительные органы пока не комментируют информацию.

«Сообщение из Городского управления образования: приостановить образовательную деятельность 1 смены в школе», такое сообщение получили родители от учителя одной из школ.

Напомним, 11 апреля в Красноярске из-за сообщений о минировании эвакуировали школы № 5 и № 153.

Фото: © РИА Новости / Алексей Ефимов

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