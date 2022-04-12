Huawei удалила из AppGallery приложения банков «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие»

Приложения российских банков, попавших под санкции ЕС («ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие») удалены из магазина приложений AppGallery китайской корпорации Huawei. Об этом сообщает ТАСС. Данные приложения нельзя найти и скачать.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что скачать мобильное приложение «ВТБ Онлайн» можно на странице входа в интернет-банк.

— Ранее установленные приложения работают в полном объёме. Никаких ограничений по их использованию нет, — добавили в пресс-службе банка.

Кроме того, для проведения операций пользователи ВТБ могут использовать интернет-банк. Войти можно по номеру карты.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев