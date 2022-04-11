В Красноярском крае на льготные микрозаймы выделили ещё более 300 миллионов рублей

Из регионального бюджета для выдачи льготных микрозаймов предпринимателям дополнительно выделили более 300 млн рублей, сообщает пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Финансовую поддержку малые и средние предприятия, самозанятые получают в офисах центра «Мой бизнес».

Сейчас доступны семь финансовых продуктов для самозанятых, представителей отрасли сельского хозяйства, экспортёров и др. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте мойбизнес-24.рф.

— Сейчас предприниматели могут взять микрозаймы по ставкам от 3 % до 9,5 %. В нынешней экономической ситуации было принято решение не менять условия предоставления средств, хотя значительно вырос размер ключевой ставки, — рассказала Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

На грантовые программы по поддержке начинающих предпринимателей в сфере креативных индустрий, инноваций и обрабатывающих производств выделили 60 миллионов рублей. Планируется, что конкурсный отбор будет объявлен во второй половине года.

На участие малых и средних предприятий региона в национальном проекте «Производительность труда» пойдут около 12 млн рублей.

Всего в весеннюю корректировку краевого бюджета на 2022 год финансирование различных направлений поддержки бизнеса увеличилось на 1,5 миллиарда руб. 1 млрд руб. предназначен для регионального Фонда развития промышленности. Предприятия смогут брать займы по низким процентным ставкам.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов