8 апреля
Красноярск
погода +5 °C
76.25
 
€ 83.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 184 человека

Главная Общество
Красноярск
16:40 8 Апреля 2022
красноярск, статистика
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае заболели коронавирусом 187 человека. Большинство заболевших живёт в Красноярске (64 человека). На втором месте Ачинск (15 человек), замыкает тройку Канск (10 человек). За всё время пандемии в регионе выявлено 361 099 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 84. Девять человек скончались. Вылечились 159 человек за сутки.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

— Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Отметим, что сейчас в крае преобладает штамм ВА.2, который также называют «стелс-омикрон».

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Празднование Дня города в Красноярске перенесли на конец августа

Празднование Дня города в Красноярске перенесли на конец августа

8 Апреля 2022 г.
В прошлом году День города отмечался с 24 по 27 июня
Новости Красноярска: Жителям Омска запретили кататься на электросамокатах в городских парках

Жителям Омска запретили кататься на электросамокатах в городских парках

8 Апреля 2022 г.
В Омске объявился новый сервис аренды самокатов
Новости Красноярска: Строительство красноярского метро откладывать не будут

Строительство красноярского метро откладывать не будут

8 Апреля 2022 г.
Санкции не создают рисков для стройки
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся шесть площадок ГТО

В Красноярском крае появятся шесть площадок ГТО

8 Апреля 2022 г.
Площадки будут готовы к летнему сезону
Новости Красноярска: 460 гектаров территории Красноярска обработают от клещей

460 гектаров территории Красноярска обработают от клещей

8 Апреля 2022 г.
По традиции, это популярные у горожан места отдыха
Новости Красноярска: В Красноярске в Свердловском районе за парковку на газонах наказали 151 человека

В Красноярске в Свердловском районе за парковку на газонах наказали 151 человека

8 Апреля 2022 г.
Они заплатят штрафы на общую сумму 866 тысяч рублей
Новости компаний
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Военком Красноярского края не назвал количество погибших на Украине красноярцев

Военком Красноярского края не назвал количество погибших на Украине красноярцев

5 Апреля 2022 г.
По данным Минобороны РФ на 25 марта, в ходе спецоперации погиб 1 351
Новости Красноярска: Укравшая 23 миллиона рублей кассирша из Ачинска подозревается в ещё одном преступлении

Укравшая 23 миллиона рублей кассирша из Ачинска подозревается в ещё одном преступлении

6 Апреля 2022 г.
Кроме того, ей продлили арест до 6 июня
Новости Красноярска: В Дудинке около развлекательного заведения произошла массовая драка

В Дудинке около развлекательного заведения произошла массовая драка

4 Апреля 2022 г.
Устанавливаются участники и обстоятельства случившегося
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru