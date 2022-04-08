За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 184 человека

В Красноярском крае заболели коронавирусом 187 человека. Большинство заболевших живёт в Красноярске (64 человека). На втором месте Ачинск (15 человек), замыкает тройку Канск (10 человек). За всё время пандемии в регионе выявлено 361 099 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 84. Девять человек скончались. Вылечились 159 человек за сутки.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

— Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Отметим, что сейчас в крае преобладает штамм ВА.2, который также называют «стелс-омикрон».

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков