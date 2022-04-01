Жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

«Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Также он коснулся и вопроса о вакцинации детей и подростков. На сегодняшний день прививку от COVID-19 поставили около 3,5 тысяч несовершеннолетних. Массовая же вакцинация планируется на осень.

Кроме того, министр сообщил и о вакцинации в новой форме.

«Сейчас разрабатывается назальная вакцина, которая является более удобной в использовании».

Данная форма вакцины будет использована в осенней прививочной кампании.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков