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За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 184 человека

Главная Общество
Красноярск
18:25 7 Апреля 2022
красноярск, статистика
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За сутки от коронавируса умерли 6 человек. Всего же с начала пандемии – 10 636.

Подтверждённых диагнозов на 7 апреля — 184. За всё время пандемии в регионе выявлено 360 912 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 66.

Вылечили 175 человек за сутки, за всё время с начала пандемии - 346 948.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

— Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Отметим, что сейчас в крае преобладает штамм ВА.2, который также называют «стелс-омикрон».

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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