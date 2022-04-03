За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 196 человек

За сутки от коронавируса умерли 12 человек. Всего же с начала пандемии – 10 592.

Подтверждённых диагнозов на 2 апреля — 196. За всё время пандемии в регионе выявлено 359 971 случай заражения.

Госпитализировано за сутки – 73.

Вылечили 185 человек за сутки, за всё время с начала пандемии - 346 069.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

— Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев