3 апреля
Красноярск
погода -4 °C
83.43
 
€ 92.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 196 человек

Главная Общество
Красноярск
09:37 3 Апреля 2022
заболевание, в красноярском крае, красноярск, общество, здравоохранение
версия для печати Ico_print

За сутки от коронавируса умерли 12 человек. Всего же с начала пандемии – 10 592.

Подтверждённых диагнозов на 2 апреля — 196. За всё время пандемии в регионе выявлено 359 971 случай заражения.

Госпитализировано за сутки – 73.

Вылечили 185 человек за сутки, за всё время с начала пандемии - 346 069.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

— Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Под Минусинском пожар уничтожил 20 домов

Под Минусинском пожар уничтожил 20 домов

2 Апреля 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: 3 апреля в Красноярском крае ожидается ветер до 18 м/с

3 апреля в Красноярском крае ожидается ветер до 18 м/с

2 Апреля 2022 г.
При возникновении происшествий звоните по телефону 112
Новости Красноярска: В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

2 Апреля 2022 г.
Стрелявшего по развлекательному заведению до сих пор ищут
Новости Красноярска: В Красноярске загорелась Лысая гора

В Красноярске загорелась Лысая гора

2 Апреля 2022 г.
Угрозы распространения огня на строения нет
Новости Красноярска: В Красноярском крае нет дефицита лекарств

В Красноярском крае нет дефицита лекарств

2 Апреля 2022 г.
Препараты по многим позициям приобретались на 12 месяцев
Новости Красноярска: Министр образования Красноярского края с родителями выпускников написала ЕГЭ по математике

Министр образования Красноярского края с родителями выпускников написала ЕГЭ по математике

2 Апреля 2022 г.
Процедура экзамена была максимально приближена к реальной атмосфере на ЕГЭ
Новости компаний
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
24/03
Чтобы бумага не дорожала! Импортозамещающие технологии разрабатывают ученые Университета Решетнёва
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Красноярского края отличился во время спецоперации на Украине

Житель Красноярского края отличился во время спецоперации на Украине

29 Марта 2022 г.
Алексей Архипов одним из первых вступил в бой
Новости Красноярска: В Красноярске торговая сеть «Командор» переходит на электронные чеки

В Красноярске торговая сеть «Командор» переходит на электронные чеки

29 Марта 2022 г.
Такие чеки по статусу равны бумажным
Новости Красноярска: Бывшая хоккеистка «Бирюсы» спасла детей от вооруженной девушки в красноярском детсаду

Бывшая хоккеистка «Бирюсы» спасла детей от вооруженной девушки в красноярском детсаду

29 Марта 2022 г.
Инцидент произошёл 28 марта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru