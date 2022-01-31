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В Минусинске прокуратура ведёт экологические проверки предприятий

Главная Общество
Красноярск
11:15 31 Января 2022
экология, в красноярском крае, общество, воздух
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Прокуратура из-за сообщений СМИ и частым введением режимов неблагоприятных метеоусловий в Минусинске организовала проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха.

В проверке принимали участие специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, аккредитованной государственной лаборатории КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края». На территорию муниципального образования выехал красноярский природоохранный прокурор.

На 9 предприятиях выявлено отсутствие на источниках выбросов газоочистного оборудования или его ненадлежащее эксплуатирование, не постановка на учёт объектов негативного воздействия, отсутствие инвентаризации источников и складирование золы.

На пяти предприятиях отобраны пробы промышленных выбросов в атмосферный воздух, произведены замеры состояния атмосферного воздуха в зоне влияния предприятий, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Красноярский природоохранный прокурор принял 7 человек, обратившихся по вопросам загрязнения атмосферного воздуха, наличия свалки и шума при разгрузке угля. Организованы проверки.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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