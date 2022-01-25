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В Кировском районе наградили студентов-активистов волонтерского центра «Единой России»

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Красноярск
20:19 25 Января 2022
общество, красноярск, волонтеры
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В Красноярском институте водного транспорта активисты местного отделения партии «Единая Россия» в Кировском районе решили в преддверии Дня студента поздравить и поблагодарить представителей молодого поколения, которые активно участвуют в мероприятиях волонтерского центра партии.

Как рассказала исполнительный секретарь местного отделения Вероника Шабалина, единороссы  с огромным удовольствием поздравили ребят, которые учатся в институте водного транспорта и участвуют в волонтерском движении. Партийцы организовали праздничное чаепитие и наградили благодарственными письмами и подарками от партии 10 самых активных волонтеров, а также троих преподавателей.

«Все они всегда принимают участие и помогают нашему местному отделению, поэтому в канун Дня студента особенно приятно было их поздравить и вручить им благодарственные письма. Ребята на самом деле делают очень много, они сдают кровь, убираются на заброшенных кладбищах, помогают пенсионерам. К новому году они организовали отличную акцию вместе с нашим местным отделением, в рамках которой поздравили и принесли подарки тем, кто действительно в этом нуждается: одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Они всегда принимают участие в наших городских мероприятиях, участвуют в высадке цветов, проводят субботники…Ребята большие молодцы, мы очень рады сотрудничеству и желаем им всего самого доброго», - рассказала Вероника Шабалина.

Одной из нужных и добрых акций стал сбор подарков для малоимущих в преддверии Нового года. Студенты установили коробку для сбора вещей возле института и приносили туда то, что хотели бы передать другим: продукты, одежду, бытовую химию и многое другое.  Затем курсанты передали собранные вещи нуждающимся пенсионерам.

На участие в партийных волонтерских мероприятиях всегда откликается не только молодежь, но и сами педагоги, которые своим примером показывают, что можно быть действительно полезным людям.

«Буквально в прошлом году зимой нам предложили помочь одной женщине, т.к. у нее нет возможности самой наколоть дрова. И наш классный руководитель помогала нам счищать снег, убирать территорию…Здорово, когда есть возможность помогать людям. Если человек хочет, он обязательно поможет. Это зависит от чистоты души и от характера», - рассказывают студенты. 

По материалам "Единой России"

Фото "Единая Россия"

 

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