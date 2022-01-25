Житель Абанского района незаконно хранил порох

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли в доме жителя Абанского района п. Озерный 1990 года рождения 6 металлических банок с веществом серого цвета, экспертиза показала, что вещество в пяти банках — это порох массой 346 граммов, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Шестая банка оказалась пустой.

Ранее не судимый мужчина признал вину и рассказал, что порох остался от покойного отца, но зная, что за незаконное хранение предполагается уголовная ответственность, он не выдал его сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 8 лет.

Жителю посёлка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: 24.мвд.рф