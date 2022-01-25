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Сотрудница КрасЖД предотвратила ДТП в Иланском

Главная Общество
Красноярск
09:10 25 Января 2022
в красноярском крае, происшествия, красноярск, общество, помощь
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23 января, на железнодорожном переезде в черте города Иланского, на пересечении с городской автодорогой дежурная по переезду Елена Былина предотвратила ДТП. Данной информацией поделились в аккаунте Instagram «ДТП/ЧП Красноярск».

Автомобиль ГАЗ с тяжёлым металлическим котлом в кузове пересекал переезд, с соблюдением ПДД, внезапно большегруз на ж/д путях «встал на дыбы».

— Переезд расположен в полукилометре от горловины станции Иланская. С минуты на минуту должен был отправиться грузовой состав. Сработал сигнал о приближении поезда, доехать до переезда ему нужно всего несколько минут, — рассказала Елена Былина.

Чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие, дежурная по переезду включила светофоры. Они расположены в 50 метрах от переезда и предназначены для оперативного предупреждения машинистов поездов. Затем Елена она сообщила дежурному по станции о нештатной ситуации на переезде.

— Ко мне подбежал водитель ГАЗа, как он выбрался из кабины, не знаю. Он был очень напуган и переживал, что могут пойти поезда, — вспоминает Елена Былина.

Буквально через 10 минут ГАЗ был убран за пределы пути, помощь оказал автопогрузчик с ближайшей лесопилки.

Фото: instagram.com/chpkrsk/

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