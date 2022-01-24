В Красноярске утвердили проект микрорайона в границах улиц Лесопарковой и Садовой

В Красноярске на границах улиц Лесопарковой и Садовой появится новый микрорайон. Сейчас там находятся бани, дачи и гаражи. В администрации города утвердили проект будущей стройки. Постановление об этом подписал глава города Сергей Ерёмин.

По проекту, кроме многоэтажных жилых домов, на территории появится детский сад на 190 мест и офисный центр. Застройкой займётся ООО «Мост», входящая в группу компаний «Красстрой». Объекты, расположенные на территории будущего микрорайона, будут снесены. Собственникам выплатят компенсации.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев



