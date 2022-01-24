За неделю пожарные Красноярского края спасли 15 человек

С 17 по 23 января сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 570 выездов, из них 120 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 15 человек вывели из огня.

На тушения привлекались более 1 000 человек личного состава и 290 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 11 раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 22 раза принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 3 жителя Красноярского края.

37 выездов совершили поисково-спасательные формирования, в 12 случаях оказывалась помощь, спасено 10 человек.

Треть от общего числа пожаров произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, в пожарно-спасательную часть № 59 (дислокация в н.п. Новосёлово) с 1 января поступила новая пожарная автоцистерна.

Она вмещает в себя 6 тонн воды, вместимость бака пенообразователя – 360 литров. Автоцистерна работать при температуре от -50° С до +50° С. Автомобиль обладает повышенной проходимостью, манёвренностью и служит для доставки к месту пожара боевого расчёта в составе 6 человек.

Машина укомплектована новейшим пожарно-техническим вооружением, специальным оборудованием, аварийно-спасательным инструментом, также имеется и насосная установка, с её помощью можно регулировать напор воды.