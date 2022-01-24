В Красноярске задержали водителя, который врезался в столб и сбежал, бросив пострадавшего пассажира

Сотрудники полиции задержали водителя, который устроил ДТП на улице Семафорной. Напомним, что вечером 22 января пьяный мужчина врезался столб и сбежал, оставив машину, где находился раненный пассажир.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и «Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен». За первое ему грозит штраф в 1,5 тысячи рублей, за второе в 30 тысяч и лишение прав на 2 года. Компенсация ущерба также ляжет на плечи водителя.

Фото: © ЧП Красноярск/ВКонтакте