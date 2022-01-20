Красноярский урбанист раскрасил исторические фото

Красноярский урбанист Илья Будкевич раскрасил дореволюционные фото Красноярска. На снимках показан Центральный парк, железнодорожный вокзал, проспект Мира и другие места города. Результатом работы Будкевич поделился в социальных сетях.

«Мы достаточно плохо представляем себе быт Российской Империи. Я раскрасил фотографии небольшого провинциального города, каким тогда был Красноярск, при помощи нейросетей и моего навыка в Фотошопе. На удивление до меня в нашем городе такого ещё никто не делал. Теперь вы можете ощутить ту атмосферу, которая царила в городе. Представить как выглядел быт людей в те времена», – написал он.

«Мне Красноярск на этих фото нравится больше. Разная архитектура, который ценилась и сохранялась. Сейчас большая часть уничтожена»

«До чего приятно видеть знакомые здания, и как же больно понимать, что многие не сохранились. Очень хотелось бы прогуляться по старому городу в живую, уверен, ощущался бы он совершенно по-иному», – пишут пользователи в комментариях к фотографиям.