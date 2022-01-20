20 января
Красноярск
76.44
 
€ 86.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский урбанист раскрасил исторические фото

Главная Общество
Красноярск
17:25 20 Января 2022
красноярск, фотография
версия для печати Ico_print

Красноярский урбанист Илья Будкевич раскрасил дореволюционные фото Красноярска. На снимках показан Центральный парк, железнодорожный вокзал, проспект Мира и другие места города. Результатом работы Будкевич поделился в социальных сетях.

«Мы достаточно плохо представляем себе быт Российской Империи. Я раскрасил фотографии небольшого провинциального города, каким тогда был Красноярск, при помощи нейросетей и моего навыка в Фотошопе. На удивление до меня в нашем городе такого ещё никто не делал. Теперь вы можете ощутить ту атмосферу, которая царила в городе. Представить как выглядел быт людей в те времена», – написал он.

«Мне Красноярск на этих фото нравится больше. Разная архитектура, который ценилась и сохранялась. Сейчас большая часть уничтожена»

«До чего приятно видеть знакомые здания, и как же больно понимать, что многие не сохранились. Очень хотелось бы прогуляться по старому городу в живую, уверен, ощущался бы он совершенно по-иному», – пишут пользователи в комментариях к фотографиям.

Фото: instagram.com/balcony_krsk/

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Боготоле 85 семей из аварийного жилья переедут в новые квартиры

В Боготоле 85 семей из аварийного жилья переедут в новые квартиры

20 Января 2022 г.
В этом году в регионе планируется планируется переселить свыше 4 000 человек
Новости Красноярска: С 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Красноярска и Железногорска

С 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Красноярска и Железногорска

20 Января 2022 г.
Проезд в автобусах краевой столицы обойдётся в 32 рубля, для ЗАТО – 30 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске и Дивногорске за год почти 2 200 детей и подростков нарушили ПДД

В Красноярске и Дивногорске за год почти 2 200 детей и подростков нарушили ПДД

20 Января 2022 г.
3/4 всех нарушений допущено мальчиками
Новости Красноярска: Жительница Красноярска не смогла выехать за рубеж из-за неоплаченного кредита

Жительница Красноярска не смогла выехать за рубеж из-за неоплаченного кредита

20 Января 2022 г.
Кроме этого, приставы взыскали часть денег с её банковских счетов
Новости Красноярска: Аграрии Красноярского края получат 51 млн рублей на покупку цифрового оборудования

Аграрии Красноярского края получат 51 млн рублей на покупку цифрового оборудования

20 Января 2022 г.
Данная поддержка действует в регионе с прошлого года
Новости Красноярска: В Красноярске и Минусинске объявили режим «черного неба»

В Красноярске и Минусинске объявили режим «черного неба»

20 Января 2022 г.
Прошлый режим НМУ действовал в Красноярске с 14 по 17 января
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

18 Января 2022 г.
Медведь отстрелен
Новости Красноярска: "Минирующий" школы Красноярска террорист потребовал от властей два миллиона евро

"Минирующий" школы Красноярска террорист потребовал от властей два миллиона евро

18 Января 2022 г.
В распоряжении СМИ оказалось письмо неизвестного
Новости Красноярска: В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

15 Января 2022 г.
Составлен фоторобот лица мужчины и получены видеозаписи с камер видеонаблюдения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru