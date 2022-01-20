В Красноярске и Дивногорске за год почти 2 200 детей и подростков нарушили ПДД

Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, в прошлом году почти 2 200 детей и подростков нарушили ПДД в Красноярске и Дивногорске. 85 % нарушений совершили дети-пешеходы. 3/4 всех нарушений допущено мальчиками. В основном нарушают ПДД дети 10-13 лет. Чаще всего ребятишки нарушают правила по дороге из дома в школу или обратно. Самое распространенное нарушение — переход дороги в неположенном месте, часто при этом пешеходный переход располагается в нескольких метрах.

Сотрудники ГИБДД просят родителей ежедневно напоминать детям о внимательности вблизи дороги. Важно концентрировать своё внимание на возможных опасностях. Чаще отрабатывайте с детьми безопасные маршруты движения из дома в школу и обратно.

Фото: vk.com/gibdd24