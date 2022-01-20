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Красноярских подростков будут учить не издеваться над одноклассниками

Главная Общество
Красноярск
12:20 20 Января 2022
подросток, общество, красноярск, обучение
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В Музейном центре «Площадь Мира» разработали программы занятий, которые научат слышать других, одна из программ посвящена буллингу — одной из серьёзных проблем подростковой среды — запугиванию, издевательству, травле.

Подростковые издевательства могут проявляться различным образом. Жертвой издевательств может стать кто угодно, и бесполезно искать причину издевательств в себе. Для издевательств никогда нет реально обоснованной причины.

Вместе с экспертами, специалистами и педагогами подростки будут читать современную литературу, комиксы, учиться решать конфликты, и пробовать ставить себя на место другого.

Несколько классов, подавших заявку до 23 января на сайте Музейного центра «Площадь Мира», смогут пройти курс бесплатно.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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