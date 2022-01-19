Экс-директор NewsLab возглавит гостелеканал в Крыму

Экс-директор NewsLab Александр Назаров возглавил ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания» в Крыму. Как уточняет «Проспект Мира», он вступит в должность 15 февраля.

Александр Назаров занимал должность Newslab с 2009 до 2017 года. В Красноярске он известен как как солист и басист группы Rocco и медиаменеджер.

Сейчас севастопольский госканал возглавляет уроженец Красноярска Максим Балашов. До этого работал в пресс-службе красноярского аэропорта и в агентстве «Социальные сети».

Фото: vk.com/nazarovallex