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Уровень Енисея у посёлка Стрелка опустился ниже критического

Главная Общество
Красноярск
15:04 18 Января 2022
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Напомним, 4 января при формировании кромки льда в районе пос. Стрелка произошёл подъём уровня воды в Енисее, под затопление попали 25 приусадебных участков и часть надворных построек.

На данный момент ситуация стабилизировалась.

— Ситуация стабилизировалась с учётом продвижения кромки ледостава вверх по течению. Уровень воды опустился ниже критического, приусадебные участки освободились от воды. Мониторинг уровня воды в реке проводят ежесуточно, — отметил Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Органами местного самоуправления подготовлены три пункта временного размещения населения, вместимость которых — 107 человек.

В посёлке работали сотрудники ГУ МЧС по Красноярскому краю, «Спасателя» и полиции. Проводились подворовые обходы и оповещение людей, попадающих в зону возможного затопления. Также оказывалась и адресная помощь.

Жителей через Енисей переправляли на ледоколе «Строгий». После установки ледостава переправляли на судне на воздушной подушке.

Фото: МЧС, полиция Красноярского края

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