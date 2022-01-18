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В управлении образования Красноярска рассказали о правилах эвакуации школьников

Главная Общество
Красноярск
09:24 18 Января 2022
школы, общество, происшествия, красноярск, эвакуация, дети
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В красноярских школах в третий раз с начала нового года проводятся проверки анонимных сообщений о минировании.

— Когда учебные заведения получают сообщения об угрозе, аргументы о том, что детям не дают учиться, неуместны, ведь никто не может гарантировать, что очередное сообщение — это всего лишь чья-то злая шутка. Рекомендуем взрослым поговорить с детьми, объяснить, как нужно действовать при возникновении ЧС, — прокомментировала и.о руководителя главного управления образования администрации города Марина Аксенова.

При эвакуации дети должны оперативно покинуть здание, ведь при реальной угрозе промедление может стоить жизни.

Напомним, 13 января из-за с анонимного сообщения о минировании эвакуировали свыше 86 тысяч учащихся, а также 6,5 тысяч сотрудников школ. 14 января эвакуация была в восьми школах, такое же количество школ эвакуировали и 17 января. Учреждения были обследованы, запрещённых предметов не обнаружено.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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