В управлении образования Красноярска рассказали о правилах эвакуации школьников

В красноярских школах в третий раз с начала нового года проводятся проверки анонимных сообщений о минировании.

— Когда учебные заведения получают сообщения об угрозе, аргументы о том, что детям не дают учиться, неуместны, ведь никто не может гарантировать, что очередное сообщение — это всего лишь чья-то злая шутка. Рекомендуем взрослым поговорить с детьми, объяснить, как нужно действовать при возникновении ЧС, — прокомментировала и.о руководителя главного управления образования администрации города Марина Аксенова.

При эвакуации дети должны оперативно покинуть здание, ведь при реальной угрозе промедление может стоить жизни.

Напомним, 13 января из-за с анонимного сообщения о минировании эвакуировали свыше 86 тысяч учащихся, а также 6,5 тысяч сотрудников школ. 14 января эвакуация была в восьми школах, такое же количество школ эвакуировали и 17 января. Учреждения были обследованы, запрещённых предметов не обнаружено.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости