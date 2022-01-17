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Правительство республики Коми отправлено в отставку

Главная Общество
Красноярск
18:10 17 Января 2022
правительство, регионы, отставка
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Глава республики Коми Владимир Уйба распустил правительство региона. Об это сообщил ТАСС.

«Я хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были экстремальные. Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства. Полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахтямовну Ахмееву», - сказал Уйба.

Уйба пояснил, что отставка связана с новыми стратегическими задачами развития и необходимостью диверсификации экономики по плану, утверждённому на федеральном уровне.

«Это позволит вывести регион на принципиально новый уровень развития, станет основой для роста отраслей, в числе которых – механизмы повышения качества жизни населения республики, в том числе развитие сферы социальной защиты и здравоохранения», – привели в пресс-службе слова главы республики.

Новый состав правительства будет объявлен дополнительно.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

 
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