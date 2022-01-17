В Красноярском крае браконьеры незаконно добыли две косули

За первые две недели января инспекторы охотнадзора совместно с сотрудниками прокуратуры, правоохранительных органов, краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям, Енисейского территориального управления Росрыболовства и охотпользователей провели 84 рейда. Были проверены 839 человек и 562 транспортных средства.

Всего выявлено 20 административных правонарушений и два факта с признаками состава уголовных преступлений, так, в Ужурском и Дзержинском районах нарушители незаконно добыли две особи косули сибирской. В одном случае браконьер охотился с помощью транспортного средства, во втором — копытное поймали в заказнике «Большая степь», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Арестованы орудия преступления и транспортное средство, возбуждены уголовные дела.

Ущерб животному миру — 320 тысяч рублей.

На севере региона инспекторы министерства и сотрудники ГУВД Красноярского края на посту проверяют законность транспортировки добытых животных (в первую очередь, дикого северного оленя). С момента открытия зимников (с конца декабря), проверили 388 человек и 306 транспортных средств.

О любых случаях браконьерства или нарушениях правил охоты сообщайте по телефонам: 8(391) 266-84-31, 266-82-92 или к охотинспекторам на территориях.

Фото: © Илья Тимин / РИА новости