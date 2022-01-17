17 января
Красноярск
75.77
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае браконьеры незаконно добыли две косули

Главная Общество
Красноярск
14:42 17 Января 2022
браконьер, общество, в красноярском крае, охотник, экология
версия для печати Ico_print

За первые две недели января инспекторы охотнадзора совместно с сотрудниками прокуратуры, правоохранительных органов, краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям, Енисейского территориального управления Росрыболовства и охотпользователей провели 84 рейда. Были проверены 839 человек и 562 транспортных средства.

Всего выявлено 20 административных правонарушений и два факта с признаками состава уголовных преступлений, так, в Ужурском и Дзержинском районах нарушители незаконно добыли две особи косули сибирской. В одном случае браконьер охотился с помощью транспортного средства, во втором — копытное поймали в заказнике «Большая степь», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Арестованы орудия преступления и транспортное средство, возбуждены уголовные дела.

Ущерб животному миру — 320 тысяч рублей.

На севере региона инспекторы министерства и сотрудники ГУВД Красноярского края на посту проверяют законность транспортировки добытых животных (в первую очередь, дикого северного оленя). С момента открытия зимников (с конца декабря), проверили 388 человек и 306 транспортных средств.

О любых случаях браконьерства или нарушениях правил охоты сообщайте по телефонам: 8(391) 266-84-31, 266-82-92 или к охотинспекторам на территориях.

Фото: © Илья Тимин / РИА новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске около ТК «Славянский» будет работать вакциномобиль

В Красноярске около ТК «Славянский» будет работать вакциномобиль

17 Января 2022 г.
Поставить прививку можно с 11:00 до 20:00
Новости Красноярска: В Красноярске благоустроят бульвар на ул. Краснодарская

В Красноярске благоустроят бульвар на ул. Краснодарская

17 Января 2022 г.
Работы завершат в конце июля
Новости Красноярска: Таймырский проект поддержки народных ремёсел получит президентский грант 843 тысячи рублей

Таймырский проект поддержки народных ремёсел получит президентский грант 843 тысячи рублей

17 Января 2022 г.
Гранты по итогам первого конкурса в 2022 году получат 39 некоммерческих организаций

По центру Канска ходит коза

17 Января 2022 г.
Животное с любопытством заглядывает в витрины магазинов
Новости Красноярска: Красноярский спортсмен стал чемпионом России по зимнему триатлону

Красноярский спортсмен стал чемпионом России по зимнему триатлону

17 Января 2022 г.
Регион на соревнованиях представили шесть атлетов
Новости Красноярска: В Красноярске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки

В Красноярске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки

17 Января 2022 г.
Прокуратура направила иск на администрацию города
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

15 Января 2022 г.
Составлен фоторобот лица мужчины и получены видеозаписи с камер видеонаблюдения
Новости Красноярска: Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

14 Января 2022 г.
Напомним, что торги заявлены на март
Новости Красноярска: Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский

12 Января 2022 г.
Он скончался в Доминиканской республике
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru