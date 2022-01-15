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В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

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Красноярск
14:40 15 Января 2022
педофил, общество, красноярск, ребенок, происшествия, розыск
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В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера неустановленным лицом в отношении 7-летней девочки (п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

12 января мужчина проследовал за 7-летней девочкой в подъезд дома (ул. Новгородская) и в отношении ребёнка совершил иные действия сексуального характера. После он скрылся.

Составлен фоторобот лица мужчины и получены видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали преступника.

В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

Если вы обладаете информацией о человеке, схожем по приметам с мужчиной, изображённым на фотоснимках и фотороботе, сообщите по телефону 8 (391) 227-06-45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Фото: krk.sledcom.ru 

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