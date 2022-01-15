В Красноярске задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денег

В конце декабря в полицию сообщили о том, что в одном из магазинов Свердловского района кассир обнаружила поддельную пятитысячную купюру, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».

По подозрению в совершении преступления были задержаны подозреваемые - граждане 2000, 2001 годов рождения и двое 2002 года рождения в порядке ст. 91 УПК РФ. У одного подозреваемого была изъята пятитысячная купюра с признаками подделки.

Как оказалось, правонарушители на сайте приобрели пять пятитысячных купюр за 9 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости