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В Рыбинской технологической зоне начнут сортировать мусор

Главная Общество
Красноярск
11:20 14 Января 2022
в красноярском крае, общество, мусор, экология
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ГК «Кашалот» стала победителем открытого конкурса и получила статус регионального оператора сроком на 10 лет в Рыбинской технологической зоне.

30 декабря 2021 года министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых подписал соответствующий приказ.

ГК «Кашалот» уже обслуживает Лесосибирскую и Канско-Абанскую техзоны, управляет 4 полигонами и сортировочным комплексом.

После утверждения единого тарифа для Рыбинской технологической зоны компания начнёт обслуживать ещё 100 тысяч потребителей в 186 населённых пунктах Рыбинского, Ирбейского, Уярского и Партизанского районов.

«Кашалот» - единственная из компаний, работающих в районах края, имеет опыт строительства и эксплуатации сортировочных комплексов. Мы рассматриваем возможность организовать сортировку и для отходов нашей новой технологической зоны. Это позволит не только извлекать полезное вторсырьё, но также увеличит срок эксплуатации двух действующих полигонов и сдержит перспективный рост тарифов», - отмечает председатель Совета директоров ГК «Кашалот» Илья Ильин.

В ближайшее время с главами районных администраций и представителями ТСЖ будет обсуждаться возможность по модернизации и создании новых площадок накопления мусора, приобретении контейнерного оборудования, а также установки баков для раздельного сбора отходов. С потребителями и юрлицами будут заключены договоры на оказание услуг.

Фото: ©ГК "Кашалот"

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