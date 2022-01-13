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В Ачинске женщина сбила ребёнка на пешеходном переходе

Главная Общество
Красноярск
18:14 13 Января 2022
дтп, ачинск, общество, происшествия, ребенок
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12 января в вечернее время 13-летняя девочка возвращалась из школы. Она решила перейти дорогу по ул. Зверева, в районе д.48. Подойдя к нерегулируемому пешеходному переходу и убедившись в том, что автомобили пропускают, ребёнок продолжил путь, однако почувствовала удар от проезжающего мимо автомобиля. Девочка получила травмы.

30 летняя женщина-водитель рассказала, что не заметила ребёнка. В полицию она не сообщила, отвезла пострадавшую в больницу, оставив свой номер телефона для связи. За уезд с места ДТП и за причинение вреда здоровью женщине грозит ответственность.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Стоит отметить, что световозвращающие элементы у пешехода отсутствовали, рассказали в ОГИБДД МО МВД России «Ачинский».

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ачинский»

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