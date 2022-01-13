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Благодаря прокуратуре 60 семей Бирилюсского района получили благоустроенные квартиры

Главная Общество
Красноярск
15:51 13 Января 2022
общество, жилье, в красноярском крае, прокуратура
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Прокуратурой установлено, что между администрациями п. Рассвет и с. Суриково Бирилюсского района и обществом с ограниченной ответственностью «КрасСтройКомплекс» заключены муниципальные контракты на покупку 60 жилых помещений для переселения жильцов аварийных домов. Их стоимость — более 128 млн рублей.

Как сообщили в ведомстве, подрядчик обязательства не выполнял, а также не соблюдал сроки строительства дома, предусмотренные графиком.

Прокуратура внесла представление. В итоге работы выполнены своевременно. 60 семей получили квартиры в новых многоквартирных домах.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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