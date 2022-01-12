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В 2022 году Красноярский театр юного зрителя закроют на ремонт

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Красноярск
11:35 12 Января 2022
ремонт, красноярск, тюз
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Красноярский ТЮЗ закрою на масштабный ремонт. Основные работы начнутся во втором полугодии в рамках нацпроекта «Культура», но малую сцену закроют в феврале. 

О предстоящей реставрации рассказали после того, как одна из зрительниц опубликовала фотографии с видами фойе театра, потёками на стенах и потёкшей штукатуркой. Она призвала власти помочь ТЮЗу с ремонтом, но заснятые изъяны оказались лишь частью экспозиции к спектаклю «Гоголь. Экспонаты».

«Инсталляция – важная часть спектакля «ГОГОЛЬ. ЭКСПОНАТЫ». Она будет работать ещё несколько месяцев, до ремонта в основном здании театра, – отметили в пресс-службе театра, — Не упустите возможность побывать в Красноярском ТЮЗе, пока в театральных фойе витает дух Гоголя, а стены и потолки загримированы под старый Петербург».

Фото: © vk.com/krastuz

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