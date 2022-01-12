В Красноярском крае завершился сезон охоты

В Красноярском крае закрыт сезон охоты на косулю сибирскую, лося, марала, кабаргу и медведя. Сейчас охотникам в течение 10 дней нужно сдать разрешения.

В осенне-зимний сезон на охоту ведомство выдало свыше 1 400 разрешений (на добычу лося — 504 разрешения, на марала — 97, на косулю — 261, на медведя — 486, 64 — на кабаргу).

Разрешения выданы с учётом численности животных, квот и лимитов изъятия.

Разрешения с указанием сведений о добытых животных охотники должны сдавать в течение 10 дней с момента добычи. Если разрешение не использовано в течение сезона охоты, документы сдают по месту их выдачи не позднее 10-дневного срока по завершению сезона.

— За несвоевременный возврат разрешений грозит административная ответственность. С сентября вступили в силу поправки в законодательстве. Теперь за такие нарушения охотники на год могут лишиться права получать разрешения на добычу охотничьих ресурсов, — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Напомним, всего же инспекторы провели свыше 3,1 тысячи рейдов, выявлено 924 административных правонарушения, 48 фактов с признаками уголовных преступлений. Нарушителям предъявлено штрафов на сумму 1,7 млн рублей. Ущерб природным ресурсам - 13,7 млн рублей.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости