Глава Красноярского края проводит новогодние праздники на зимней рыбалке

Глава Красноярского края поделился снимками со своей зимней рыбалки. Судя по кадрам, Александр Усс – хороший рыбак. На снегу видно десяток пойманный окуней. Некоторые подписчики не разделили радости губернатора и отметили, что рыбу из Красноярского моря есть нельзя.

«В комментариях прочёл, что окуня из нашего водохранилища в пищу употреблять нельзя. Удивился! Для меня лично жаренный окунь - супер!, – рассказал Александр Усс. — Да и по оценкам специалистов он абсолютно чист. Кстати, в небольших количествах его поставляют в Европу. Решайте сами. Чистить рекомендую замороженным - так много проще».

Фото: instagram.com/uss_av/