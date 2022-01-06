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Глава Красноярского края проводит новогодние праздники на зимней рыбалке

Главная Общество
Красноярск
17:00 6 Января 2022
губернатор, красноярск, рыбалка
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Глава Красноярского края поделился снимками со своей зимней рыбалки. Судя по кадрам, Александр Усс – хороший рыбак. На снегу видно десяток пойманный окуней. Некоторые подписчики не разделили радости губернатора и отметили, что рыбу из Красноярского моря есть нельзя.

Глава Красноярского края проводит новогодние праздники на зимней рыбалке

«В комментариях прочёл, что окуня из нашего водохранилища в пищу употреблять нельзя. Удивился! Для меня лично жаренный окунь - супер!, – рассказал Александр Усс. — Да и по оценкам специалистов он абсолютно чист. Кстати, в небольших количествах его поставляют в Европу. Решайте сами. Чистить рекомендую замороженным - так много проще».

Фото: instagram.com/uss_av/

 

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