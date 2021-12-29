КРИТБИ помогает реализовать инновации

Успех любого дела зависит не только от личного желания и упорства, но и грамотной поддержки профессионалов. Молодые предприниматели в Красноярском крае могут получить такую поддержку региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе, он же КРИТБИ. Это место, где поддерживаются стартапы и молодые компании: от реализации идеи до коммерциализации и выхода на рынок.

КРИТБИ сотрудничает с федеральными институтами поддержки и фондами, финансирующими коммерческую реализацию научно-технических разработок.

- Между правительством Красноярского края и Фондом содействия инновациям, заключено соглашение о сотрудничестве. Это означает, что все компании региона, желающие получить грантовую поддержку на модернизацию производства и выпуск наукоемкой продукции, а также профинансировать и провести научно-техническую разработку, могут сделать это через КРИТБИ, – поясняет начальник Проектного офиса КРИТБИ Анна Пешич.

Есть идея, но нет плана

По словам начальника отдела стандартизации, сертификации и испытаний КРИТБИ Екатерины Чуевой, в бизнес-инкубатор часто приходят с общей идеей, которую здесь дорабатывают с помощью специалистов.

- Наши специалисты помогают оставить бизнес-план, наши техники помогают проработать технические детали, консультируют, какие изменения должны произойти на производстве. Всё это на бесплатной основе. Мы рассказываем об источниках финансирования для проектов на федеральном и региональном уровнях. Для этого у нас есть проектный офис, который занимается подготовкой проектной документации, анализом, подбирает сотрудников», – рассказывает Екатерина Чуева.

У КРИТБИ есть несколько мотивационных программ, проводимых через фонд содействия инновациям. Для молодых предпринимателей, только начинающих свой путь существует два проекта – «Старт» (20 поддержанных проектов в 2021 году) и «Умник» (21 заключённый договор).

Для уже развивающихся предприятий – коммерциализация из Фонда содействия инновациям, однако в этом случае финансирование осуществляется 50 на 50. Кроме этого, КРИТБИ сотрудничает с инновационным центром «Сколково».

- Одна из наших задач – помогать инновационным предпринимателям готовить конкурсные заявки высокого качества, чтобы проекты Красноярского края попадали в число победителей федеральных конкурсов и получали финансовую поддержку. Отмечу, что возросший в течение последних трёх лет объём инвестиций отражает не только работу бизнес-инкубатора. Это оценка уровня развития инноваций в регионе» — поделился исполнительный директор КГАУ «КРИТБИ» Сергей Басистый.

В этом году объем инвестиций, привлеченных в реализацию инновационных проектов, превысил 320 миллионов рублей. Сюда входит инвестирование в проекты и физических лиц, и юридических лиц. Добиться существенного роста инвестиций удалось благодаря тому, что в этом году Фонд содействия инновациям расширил число программ поддержки.

Самыми интересными проектами 2021 года стали проект клиники профессора Николаенко и компании «Резонанс».

В основе первого проекта лежит изобретение модели фиксации титановых имплантов для операций по экзопластике пациентов с челюстно-лицевыми дефектами. Благодаря разработке, человек не чувствует дискомфорта от ношения искусственной части лица и может вести активную социальную жизнь. Проект ООО «Резонанс» позволит компании начать производство литейного оборудования. В КРИТБИ отмечают, что на разработку этого оборудования компания ранее получила грант Фонда содействия инновациям. Все разработанные технические решения прошли многократную апробацию и признаны эффективными на уровне крупного российского бизнеса. Сейчас компания готовится к выходу на международный рынок.

В 2021 году в КРИТБИ было поддержано 52 проекта. При этом следует помнить, что ни Фонд, ни бизнес-инкубатор как региональный представитель не сотрудничают с компаниями, оказывающими услуги по подготовке заявок, содействию в их «прохождении» или сдаче отчетности. Аккредитованных организаций подобного профиля при Фонде нет. Фонд не несет ответственности за деятельность таких организаций и заверяет, что компании, гарантирующие успешное прохождение заявок, могут быть квалифицированы как мошеннические и подлежат преследованию в соответствии с действующим законодательством.

Фото: КРИТБИ