Владислав Апанасенко: " Времени на страх у спасателей нет "

27 декабря в России отмечается День спасателя. Накануне журналист Sibnovosti.ru встретился с сотрудником МЧС, начальником караула пожарно-спасательной части №1, старшим лейтенантом внутренней службы Владиславом Апанасенко и узнал, почему он остается спасателем даже выходя со службы, как реагирует на чужое горе и почему считает эту работу лучшей.

Работа в МЧС не была для Владислава Апанасенко мечтой детства, но, по его собственному признанию, он с юношества носил погоны, а когда пришло время выбирать специализацию, поступил в Сибирскую пожарно-спасательную академию в Железногорске.

- Я с 11 лет учился в кадетском корпусе Красноярска, носил погоны. В конце 11 класса, когда встал выбор, – какую профессию выбирать, без раздумий отдал предпочтение структуре МЧС. Здесь разнообразный труд, сидеть на месте не приходится, - рассказывает Владислав Апанасенко. – Учиться было интересно, у нас преобладала практика, но и профильных предметов было много. После окончания вуза открыл диплом, а там больше 150 дисциплин изученных. Все знания пригодились, и практики, к счастью, было много.

- Говорят, что свой первый выезд каждый пожарный запоминает на всю жизнь. Помните ли вы свой первый пожар?

- Первый выезд, признаться, не помню. Мы во время обучения часто выезжали на практику. А здесь, на службе, прекрасно помню свой первый пожар. Это была ночь с 26 на 27 декабря 2018 года, как раз на День спасателя. Это был первый мой серьезный пожар, горели бани. Два больших двухэтажных строения были охвачены огнем. Всю ночь работали, успешно потушили, а утром пошли на праздник.

- Какими качествами должен обладать человек, решивший выбрать свой профессией службу в МЧС?

- Он должен быть смелым, решительным, быстрым и хитрым. Нужно уметь совладать с собой в разных ситуациях. Потому что хоть и пишется, и говорится много о том, что речь, порой, идет на считанные секунды, но вот когда сталкиваешься с этим на деле… Поверьте, ощущаешь все по-другому. Здесь не бывает мелочей. Первый поданный ствол, деблокировка на ДТП. Решение нужно принимать моментально. И именно от твоего умения принять быстро решение, от его правильности очень часто зависят жизни людей.

- Бывает страшно?

- Давайте я вам на примере расскажу. Вот недавно у нас горела административное здание. У пожарных, которые заступают на дежурство на сутки, есть специальные часы, отведенные на сон. Мое время, к примеру, с 02.00 до 06.00 утра, а в 5.30 поступил сигнал тревоги. У меня есть минута, чтобы одеться и выехать на вызов. В машине выстраиваешь алгоритм по поступившему на пульт дежурного сообщению, приехав на место – работаешь. Времени на страх просто нет. Когда принимаешь решения, отдаешь распоряжения – тоже нет. А вот когда работа закончена, начинаешь понимать: о, тут кровля могла обвалиться, а я тут ходил. На адреналине отрабатываешь ситуацию, видишь только реальную угрозу.

Понимаете, здания, к примеру, есть бетонные, а перекрытия у них деревянные, и, да, они могут во время пожара обрушиться в любую минуту. Пожарным нужно и людей спасти, и огонь минимизировать. Вот эти тонкости нужно учитывать ежесекундно, а бояться... Бояться во время тушения просто некогда.

- Зачастую можно услышать мнение, что работа спасателя однообразная: алгоритмы, ежедневный тренировки, отработка действий до автоматизма. Так ли это? Или каждое дежурство – это новая история?

- В нашей профессии не бывает однообразия. Конечно, когда ты приходишь на службу, то обязательно учишься: и практические занятия, и теоретические, и оценки, как в школе. Алгоритмы есть, без них никак: мы ежедневно тренируемся и отрабатываем наши действия на ЧС до автоматизма. Но помимо этого – постоянные выезды, общение с большим количествомлюдей. Не сидишь на месте и постоянно учишься, смотришь, как в соседних регионах служат, как разведку проводят, как тушат, как со стволами работают.

- Уходя со службы вы перестаете быть спасателем?

- Нет, такого не бывает. Еще когда пятом курсе учился, проходил практику в Красноярске, возвращался с обеда, увидел, что возле дома на Батурина на газоне люди кружком собрались и стоят. Вышел, смотрю, женщина сидит на земле, держит подростка на руках, плачет и качает парнишку. А у него все ноги вывернуты, в крови весь. Оказалось, он с седьмого этажа упал и остался жив. Мама его схватила и качает, а я понимаю, что его вообще трогать нельзя. Вдруг травма позвоночника, там же любое движение жизни может стоить. Начал разговаривать с ней, рядовые вопросы задавать, не относящиеся к ситуации: «Кто вы? Сколько вам лет?». Просто, чтобы она отвлеклась. Тут мальчик стал сознание терять, я выдернул кого-то из толпы и в аптеку за нашатырем отправил. Привели его в сознание, а когда скорая приехала, передали ребенка врачам.

С пожарами постоянно сталкиваюсь. Этим летом, например, ехал по своим делам, дороги переполнены. Встал в пробке, вижу, что одной из машин еле заметный дым из-под капота идет. Момент дыма – он ведь разный, тот, который от загорания – он сизый, витиеватый. Подошел к водителю, постучал по стеклу, говорю: «Открывай капот», тот обалдел сначала, не понял, что я от него хочу. Но вышел, капот открыл, а там уже гореть все начинает. Позапрошлой зимой на дороге заметил, что из багажника одной из машин дым идет, сигналю водителю – «остановись!». Он ни в какую, пришлось подрезать. Водитель сначала бузить начал, а когда багажник открыл, увидел, что из-за короткого замыкания загорелась обивка, понял, в чем дело.

- Какой самый запоминающийся случай был в вашей практике?

- Их много, на самом деле. Но вот один из них часто вспоминаю. Ночью поступил вызов: пятиэтажный дом в Покровке, 12 подъездов. Жильцы с пятого этажа почувствовали запах дыма. Заходим, ничего подозрительного. Всех жильцов подъезда разбудили, всех опросили, но нет, у всех всё в порядке. И только одна бабушка со второго этажа, старенькая уже, говорит, что слышала, вроде, какой-то хлопок за стеной. Но где именно, за какой стеной – не поняла. Только вот остальные соседи ничего не слышали и не видели. Обычно, когда нет явного возгорания, все равно несколько человек говорят о том, что слышали хлопок, например, или запах гари почувствовали. А тут тишина. В принципе, можно было уже в тот момент собраться и уехать, но я принял решение зайти и обследовать соседний подъезд. Там, да, легкий запах гари, словно еда у кого-то на плите пригорела. Снова идем по квартирам – все в порядке, нигде ничего не горит. И только на втором этажа, как раз по соседству с бабушкой, слышавшей хлопок, нам никто не открыл дверь. Стою перед этой дверью, смотрю на неё и… может кто-то на плече сидит у меня. Я дверь пробил ломом, а оттуда столб дыма. Вскрыли квартиру, нашли женщину уже без сознания. Вынесли её во двор, откачали, она задышала. Скорая помощь приехала, госпитализировали пострадавшую. Я часто вспоминаю этот случай, ведь ничего не предвещало беды, и мы могли просто уйти.

- Как относится к вашей профессии семья?

- Переживает, конечно. Как по-другому. Иногда начинают говорить, мол, не хотел бы ты сменить деятельность, где-то в кабинете работать. Но я пока даже не задумываюсь об этом

- Что нужно помнить обычным людям, чтобы обезопасить себя от пожара?

- Нужно общаться с друг другом. Соседи должны дружить, как в деревне бывает. В многоквартирных домах никто никого не знает. Вот поступает порой сообщение: идет дым из квартиры №1, а сообщает квартира №2. Ну постучитесь к соседям, позвоните им сначала, соберите немного больше информации. Ведь, возможно, что там опасности никакой нет, а мы приедем и, как вандалы, разрубим дверь. Общение должно быть. Может, где-то ключи оставить. В Красноярске, кстати, до сих пор есть "сталинки", где у председателя дома хранятся ключи от всех квартир. И еще: сообщайте о пожарах. Сейчас так часто бывает, что где-то возник пожар, а очевидцы вместо того, чтобы в МЧС позвонить, на телефоны снимают и видео в соцсети выкладывают. В итоге, роликов в интернете много, а сообщений – ни одного. Каждый думает, что кто-то другой позвонил, а в это время могут погибнуть люди, сгореть чей-то дом и вещи. Если увидели пожар, то позвоните «112».

- Как планируете отметить День спасателя?

- Буду концерт вести в Доме офицеров. У меня на хобби пока не хватает времени, каждый месяц и без того насыщенный. Вот в ноябре ездили в Канск, где проводились сборы территориальной подсистемы РСЧС. В августе - сентябре – в Норильске и Дудинке всероссийское учение по защите Арктической зоны было. Каждый день, каждая неделя, каждый месяц – что-то новое, интересное. Покой нам только снится.

Фото: автора и из архива В. Апанасенко