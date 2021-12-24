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Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Главная Общество
Красноярск
11:20 24 Декабря 2021
красноярск, новый год, елка, общество
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Новый год почти на пороге, и в Красноярске практически все готово к его встрече. Погружая в атмосферу праздника, разноцветными огнями сияют городские площади и проспекты, в скверах установлены и наряжены ёлки.

И хотя в этом году из-за пандемии коронавируса власти города не планируют торжественного открытия ёлок, посетить лучшие локации, где установлены новогодние ели, сделать новогодние фотокарточки и насладиться атмосферой праздника красноярцы могут сами. 

Где в этом году установлены ёлки в Красноярске? Как обычно: на центральных площадях, в парках и скверах, а также во дворах. Чтобы вам не тратить время зря, а сразу запланировать свой маршрут, Sibnovosti.ru собрали для вас всю информацию в одном месте.

Все подробности вы можете узнать, посмотрев на нашу интерактивную карту. Здесь собраны самые красивые новогодние ёлки Красноярска. Смотрите, планируйте свои поездки и делитесь впечатлениями с нашими читателями. Присылать свои новогодние фотографии можно в директ социальных сетей Sibnovosti.ru или отмечать нас в публикациях: "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram

Фото: ©архив sibnovosti.ru

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