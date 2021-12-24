Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Новый год почти на пороге, и в Красноярске практически все готово к его встрече. Погружая в атмосферу праздника, разноцветными огнями сияют городские площади и проспекты, в скверах установлены и наряжены ёлки.

И хотя в этом году из-за пандемии коронавируса власти города не планируют торжественного открытия ёлок, посетить лучшие локации, где установлены новогодние ели, сделать новогодние фотокарточки и насладиться атмосферой праздника красноярцы могут сами.

Где в этом году установлены ёлки в Красноярске? Как обычно: на центральных площадях, в парках и скверах, а также во дворах. Чтобы вам не тратить время зря, а сразу запланировать свой маршрут, Sibnovosti.ru собрали для вас всю информацию в одном месте.

"Одноклассники" и Instagram Все подробности вы можете узнать, посмотрев на нашу интерактивную карту . Здесь собраны самые красивые новогодние ёлки Красноярска. Смотрите, планируйте свои поездки и делитесь впечатлениями с нашими читателями. Присылать свои новогодние фотографии можно в директ социальных сетей Sibnovosti.ru или отмечать нас в публикациях: "ВКонтакте"

Фото: ©архив sibnovosti.ru