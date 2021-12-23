23 декабря
Красноярск
73.36
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

Главная Общество
Красноярск
19:00 23 Декабря 2021
красноярск, суд
версия для печати Ico_print

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров отправлен в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Железнодорожный суд краевой столицы. Его подозревают в 8 эпизодах присвоения и растраты.

Напомним, что 22 декабря Сергей Натаров попал в больницу с подозрением на инфаркт. Арестовали Натарова два дня назад. Его арест связывают с уголовными делами в отношении его сына Антона Натарова, также подозреваемого в растрате. Расследованием занимается Следственный комитет России. 

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин

 
На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студенты СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправить мужчину в колонию удалось только 12 лет спустя. Девушку нашли мертвой в гаражном массиве на проспекте Свободном 22 апреля 2009 года. Подруги погибшей рассказал...
Новости Красноярска: На юге Красноярского края засняли пару выдр на рыбалке

На юге Красноярского края засняли пару выдр на рыбалке

23 Декабря 2021 г.
Зверьки находились под водой 15 секунд, а затем выныривали с добычей
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД проверили у школьников знания ПДД

Сотрудники ГИБДД проверили у школьников знания ПДД

23 Декабря 2021 г.
Сотрудникам Госавтоинспекции помогал «родительский патруль»
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

23 Декабря 2021 г.
Вылечили 623 человека
Новости Красноярска: В Шушенском модернизировали библиотеку

В Шушенском модернизировали библиотеку

23 Декабря 2021 г.
Это стало возможным благодаря нацпроекту "Культура"
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет турнир «Огни большого города»

В Красноярске пройдет турнир «Огни большого города»

23 Декабря 2021 г.
Турнир пройдет с 24 по 26 декабря
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Обнаружено более 180 тысяч рублей»: в Красноярском крае нашли часть похищенных из офиса Альфа-банка денег

«Обнаружено более 180 тысяч рублей»: в Красноярском крае нашли часть похищенных из офиса Альфа-банка денег

21 Декабря 2021 г.
Часть денег нашли в гараже, часть у родственников
Новости Красноярска: Глава муниципального образования в Шушенском районе привлечен к административной ответственности

Глава муниципального образования в Шушенском районе привлечен к административной ответственности

20 Декабря 2021 г.
Глава не смог правильно распорядиться краевой субсидией в размере 17 млн рублей
Новости Красноярска: Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

19 Декабря 2021 г.
Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru