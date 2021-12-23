Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров отправлен в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Железнодорожный суд краевой столицы. Его подозревают в 8 эпизодах присвоения и растраты.

Напомним, что 22 декабря Сергей Натаров попал в больницу с подозрением на инфаркт. Арестовали Натарова два дня назад. Его арест связывают с уголовными делами в отношении его сына Антона Натарова, также подозреваемого в растрате. Расследованием занимается Следственный комитет России.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин