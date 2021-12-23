«Енисейская Сибирь» получит триллионные инвестиции

Инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» вышел в активную фазу реализации. Несмотря на сложный 2021 год, удалось добиться успеха во множестве отраслей. Ни один инвестор не отказался от своих планов, и на нескольких объектах уже начались масштабные строительные работы.

Напомним, соглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта было подписано главами Красноярского края, республики Хакасия и Тыва в 2018 году на Красноярском экономическом форуме. «Енисейская Сибирь» включает в себя 32 проекта с общей инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей, которые должны быть реализованы до 2027 года силами более 60 компаний. Сопровождение комплексного инвестиционного проекта ведет Корпорация развития Енисейской Сибири.

В 2021 году заключено 7 новых соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Добычу новой для края продукции – коксующегося угля – обеспечит освоение Сырадасайского месторождения. Проект реализует первый резидент Арктической зоны России в Красноярском крае компания «Северная звезда». Инвестор уже построил дорогу протяженностью 60 км, приступил к строительству вахтового посёлка и морского порта, начал земляные работы для строительства обогатительной фабрики. Отгрузка первого угля ожидается в первом квартале 2022 года. В рамках реализации проекта к 2026 году планируется отгружать 7 млн тонн угля в год по Северному морскому пути.

Также началась реализация крупнейшего на сегодня в мире проекта в области нефтедобычи «Восток Ойл» компании «Роснефть». В рамках проекта в Заполярье началось строительство нефтепровода протяжённостью 770 км, который соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров с нефтеналивным терминалом в порту «Бухта Север». После запуска первой очереди здесь будут добывать до 30 млн тонн нефти в год на первом этапе.

В Ангаро-Енисейском экономическом районе продолжается строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. Закончить его планируют в 2023 году, а пока рабочие соединили пролётом третью и четвёртую опору – это 50% работ. Мост обеспечит доступ к ресурсам трех районов Красноярского края, что позволит реализовать инвестиционные планы золотодобывающих компаний.

В этом году были определены первые резиденты «Красноярской технологической долины», особой экономической зоны промышленно-производственного типа, которая была создана в конце 2020 года постановлением Правительства РФ.

На территории ОЭЗ разместятся предприятия по глубокой переработке алюминия. Её первым резидентом стала компания «Хенкон Сибирь», которая намерена вложить в проект более 900 млн. рублей. Вторая компания «Сибирские алюминиевые диски» с объемом инвестиций более 2,5 млрд рублей. Всего в ОЭЗ предполагается реализация инвестпроектов 6 якорных резидентов с общим объемом инвестиций 18,6 млрд рублей.

Ещё один проект в рамках КИП «Енисейская Сибирь» – международный транспортный хаб на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка». Планируется, что крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел сможет обеспечивать перевозку до 800 тысяч тонн грузов ежегодно. Помогут в этом налоговые и таможенные льготы для всех резидентов. Плановый объем инвестиций в рамках проекта – 60 млрд рублей.

Аэропорт имени Хворостовского уже испытал все прелести нового статуса. В 2021 году построили новую рулёжную дорожку, которая вдвое увеличила возможное число взлетно-посадочных операций. Кроме того, компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске региональный пассажирский хаб. Проводится работа по привлечению резидентов в планируемую к созданию ОЭЗ, в настоящий момент получено четыре декларации о намерениях на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Одно из важнейших направлений КИП «Енисейская Сибирь» – модернизация производств с целью улучшения экологии в городе. По проекту «Сибирской генерирующей компании», в 2021 году в рамках проекта, например, установлены новые электрофильтры на ТЭЦ-1, произведённые Бородинским НПЗ у нас в крае. Построены новые сети и проведено переключение потребителей неэффективных теплоисточников на ТЭЦ. Общий объем инвестиций – более 35 млрд за 2021-2024 годы

Первостепенным в реализации проектов КИП является социальный эффект. Участники КИП активно вкладываются в развитие территорий присутствия. В этом году с инвесторами заключены соглашения на сумму более 13 млрд. руб., которые компании вложат в социально-экономическое развитие региона.