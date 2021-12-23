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«Енисейская Сибирь» получит триллионные инвестиции

Главная Общество
Красноярск
17:34 23 Декабря 2021
инвестиции, итоги, сибирь
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Инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» вышел в активную фазу реализации. Несмотря на сложный 2021 год, удалось добиться успеха во множестве отраслей. Ни один инвестор не отказался от своих планов, и на нескольких объектах уже начались масштабные строительные работы.

Напомним, соглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта было подписано главами Красноярского края, республики Хакасия и Тыва в 2018 году на Красноярском экономическом форуме. «Енисейская Сибирь» включает в себя 32 проекта с общей инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей, которые должны быть реализованы до 2027 года силами более 60 компаний. Сопровождение комплексного инвестиционного проекта ведет Корпорация развития Енисейской Сибири.

«Енисейская Сибирь» получит триллионные инвестиции

В 2021 году заключено 7 новых соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Добычу новой для края продукции – коксующегося угля – обеспечит освоение Сырадасайского месторождения. Проект реализует первый резидент Арктической зоны России в Красноярском крае компания «Северная звезда». Инвестор уже построил дорогу протяженностью 60 км, приступил к строительству вахтового посёлка и морского порта, начал земляные работы для строительства обогатительной фабрики. Отгрузка первого угля ожидается в первом квартале 2022 года. В рамках реализации проекта к 2026 году планируется отгружать 7 млн тонн угля в год по Северному морскому пути.

Также началась реализация крупнейшего на сегодня в мире проекта в области нефтедобычи «Восток Ойл» компании «Роснефть». В рамках проекта в Заполярье началось строительство нефтепровода протяжённостью 770 км, который соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров с нефтеналивным терминалом в порту «Бухта Север». После запуска первой очереди здесь будут добывать до 30 млн тонн нефти в год на первом этапе.

«Енисейская Сибирь» получит триллионные инвестиции

В Ангаро-Енисейском экономическом районе продолжается строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. Закончить его планируют в 2023 году, а пока рабочие соединили пролётом третью и четвёртую опору – это 50% работ. Мост обеспечит доступ к ресурсам трех районов Красноярского края, что позволит реализовать инвестиционные планы золотодобывающих компаний.

В этом году были определены первые резиденты «Красноярской технологической долины», особой экономической зоны промышленно-производственного типа, которая была создана в конце 2020 года постановлением Правительства РФ.

На территории ОЭЗ разместятся предприятия по глубокой переработке алюминия. Её первым резидентом стала компания «Хенкон Сибирь», которая намерена вложить в проект более 900 млн. рублей. Вторая компания «Сибирские алюминиевые диски» с объемом инвестиций более 2,5 млрд рублей. Всего в ОЭЗ предполагается реализация инвестпроектов 6 якорных резидентов с общим объемом инвестиций 18,6 млрд рублей.

Ещё один проект в рамках КИП «Енисейская Сибирь» – международный транспортный хаб на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка». Планируется, что крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел сможет обеспечивать перевозку до 800 тысяч тонн грузов ежегодно. Помогут в этом налоговые и таможенные льготы для всех резидентов. Плановый объем инвестиций в рамках проекта – 60 млрд рублей.

Аэропорт имени Хворостовского уже испытал все прелести нового статуса. В 2021 году построили новую рулёжную дорожку, которая вдвое увеличила возможное число взлетно-посадочных операций. Кроме того, компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске региональный пассажирский хаб. Проводится работа по привлечению резидентов в планируемую к созданию ОЭЗ, в настоящий момент получено четыре декларации о намерениях на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Одно из важнейших направлений КИП «Енисейская Сибирь» – модернизация производств с целью улучшения экологии в городе. По проекту «Сибирской генерирующей компании», в 2021 году в рамках проекта, например, установлены новые электрофильтры на ТЭЦ-1, произведённые Бородинским НПЗ у нас в крае. Построены новые сети и проведено переключение потребителей неэффективных теплоисточников на ТЭЦ. Общий объем инвестиций – более 35 млрд за 2021-2024 годы

Первостепенным в реализации проектов КИП является социальный эффект. Участники КИП активно вкладываются в развитие территорий присутствия. В этом году с инвесторами заключены соглашения на сумму более 13 млрд. руб., которые компании вложат в социально-экономическое развитие региона.

Общество / НОВОСТИ
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