Передвижная экологическая лаборатория прибыла в Норильск

Спецавтомобиль эколаборатории прибыл в северную столицу края - Норильск. Совсем скоро он начнет свою работу. Однако для начала необходимо пройти этап тестирования: обкатка и настройка измерительного оборудования. Средства на приобретение чудо автомобиля выделены в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

Лаборатория создана наподобие автомобиля КамАЗ. Это сделано для того, чтобы она могла спокойна работать в условиях Крайнего Севера. Техника способна выдержать низкие температуры, может выезжать на дальние расстояния, преодолевать заносы и снежные накаты. Также машины оснащены современным оборудование, которое позволит измерять 16 показателей загрязняющих веществ в автоматическом режиме и еще порядка 30 веществ с их дальнейшим анализом в стационарной лаборатории.

Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края, поделилась, что эколаборатория - возможность оперативно реагировать на экологические нарушения, которые фиксируются в северной столице региона. В Норильске такого нет ни у одной контролирующей или проверяющей структуры.

Выезжать автомобиль будет по сообщениям жителей о загрязнении атмосферного воздуха.

Фото: ©РИА новости / Евгений Биятов