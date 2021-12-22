Строительство новых городов в Сибири и экологические проблемы обсудят Красноярске на КЭФ-2022

Ключевой темой 18-го Красноярского экономического форума, который пройдет 2-4 марта 2022 года, станет «Сибирь: экономика будущего». Как сообщают организаторы, планируется, что КЭФ пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Главной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Кроме этого, экспертные площадки будут работать в Москве и зарубежных странах. Спикеры обсудят экологию и развитие Сибири. Напомним, в настоящее время при поддержке правительства РФ разрабатывается концепция опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона, которая выстроена на создании восьми отраслевых кластеров на базе имеющихся природных ресурсов.

Более того, наряду с Ангаро-Енисейским макрорегионом, как территории для создания новых городов, рассматривается и Южная Сибирь. Новые города должны стать научно-промышленными и экономическими центрами. С этой инициативой осенью 2021 года выступил Сергей Шойгу, министр обороны РФ, президент Русского географического общества.

В рамках стратегических сессий КЭФ участники обсудят и вопросы экологии. Отмечается, что в регионах Сибири имеется огромный потенциал для создания новых перерабатывающих производств, в том числе и ресурсный, промышленный и энергетический. Учитывая мировой тренд на переход к «зеленой» экономике, возможности развития «чистой» энергетики и использования этой энергии для новых производств станут очень актуальны в предстоящие десятилетия.

Александр Усс, Губернатор Красноярского края отметил, что в прошлом КЭФ впервые был проведен в комбинированном формате, и этот удачный опыт было решено продолжить

- Онлайн-режим позволит подключить к обсуждению и участию в мероприятиях КЭФ максимальное количество экспертов и гостей из разных регионов и стран, - подчеркнул Александр Усс. - Форум поднимет не только общероссийские, но и глобальные темы. В первую очередь, вопросы международной экологической повестки. В центре внимания окажется и дальнейшее развитие Сибири как территории с огромным потенциалом. Этот вектор обозначил президент России Владимир Путин на ближайшее столетие. Мы рассчитываем сформировать перечень предложений, которые станут основной стратегических решений российского и международного уровня.

Мероприятия КЭФ-2022 традиционно включают деловую программу, состоящую из пяти тематических направлений. Также будет работать и молодежная площадка «Поколение-2030», посвященную теме «Красноярск-400: город будущего». В дни проведения форума пройдет и онлайн-выставка, а также ряд презентационных мероприятий в формате роуд-шоу.

Новый проект-спутник форума КЭФ-ФЕСТ объединит образовательную, спортивную, культурно-развлекательную и гастрономическую программы. Впервые в рамках КЭФ планируется учредить и премию для ученых, которые внесли существенный вклад в экономическую науку.

Более подробную информацию о КЭФ можно увидеть на официальном сайте форума.

Фото: ©kef-2022.ru