Глава муниципального образования в Шушенском районе привлечен к административной ответственности

Прокуратура Шушенского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства. В ходе проверки было выявлено, что глава района не принял меры по обеспечению целевого и эффективного использования выделенной из бюджета Красноярского края субсидии на ремонт детского оздоровительного лагеря «Журавленок». В итоге 17 млн рублей, которые были выделены, но так и не применены вернулись в краевой бюджет.

Прокуратура внесла представление в администрацию района и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов). Главу муниципального образования привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Фото: ©РИА новости / Павел Лисицын