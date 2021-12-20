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Начался второй этап профилактической акции «Безопасный лед»

Главная Общество
Красноярск
12:55 20 Декабря 2021
мчс, лед, красноярск, общество
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Второй этап профилактической акции  «Безопасный лед» началась в Красноярском крае. Участниками акции стали  сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, полиции, поисково-спасательные формирования, органы местного самоуправления, природоохранные и общественные организации. Во втором этапе планируется задействовать более 850 человек личного состава и 720 единиц техники.

Участник с высоким уровнем опасности уже определены. В их число вошли традиционные места зимней рыбалки, стихийные переправы, прибрежные территории у населённых пунктов.

Во время акции будет организовано:

  • выявление несанкционированных ледовых переправ;
  • выявление нарушителей и принятие к ним мер административного воздействия;
  • дополнительное создание или усиление временных мобильных спасательных постов в местах традиционного отдыха людей в зимний период;
  • проведение занятий и бесед с детьми в учебных заведениях, распространение памяток и листовок среди населения о правилах поведения и опасностях на льду, приемах спасения и самоспасения.

Сотрудники МЧС России по Красноярскому краю напоминают об опасности выхода на неокрепший лед.

Фото: ©МЧС России главное управление по Красноярскому краю

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