Начался второй этап профилактической акции «Безопасный лед»

Второй этап профилактической акции «Безопасный лед» началась в Красноярском крае. Участниками акции стали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, полиции, поисково-спасательные формирования, органы местного самоуправления, природоохранные и общественные организации. Во втором этапе планируется задействовать более 850 человек личного состава и 720 единиц техники.
Участник с высоким уровнем опасности уже определены. В их число вошли традиционные места зимней рыбалки, стихийные переправы, прибрежные территории у населённых пунктов.
Во время акции будет организовано:
- выявление несанкционированных ледовых переправ;
- выявление нарушителей и принятие к ним мер административного воздействия;
- дополнительное создание или усиление временных мобильных спасательных постов в местах традиционного отдыха людей в зимний период;
- проведение занятий и бесед с детьми в учебных заведениях, распространение памяток и листовок среди населения о правилах поведения и опасностях на льду, приемах спасения и самоспасения.
Сотрудники МЧС России по Красноярскому краю напоминают об опасности выхода на неокрепший лед.
Фото: ©МЧС России главное управление по Красноярскому краю