Начался второй этап профилактической акции «Безопасный лед»

Второй этап профилактической акции «Безопасный лед» началась в Красноярском крае. Участниками акции стали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, полиции, поисково-спасательные формирования, органы местного самоуправления, природоохранные и общественные организации. Во втором этапе планируется задействовать более 850 человек личного состава и 720 единиц техники.

Участник с высоким уровнем опасности уже определены. В их число вошли традиционные места зимней рыбалки, стихийные переправы, прибрежные территории у населённых пунктов.

Во время акции будет организовано:

выявление несанкционированных ледовых переправ;

выявление нарушителей и принятие к ним мер административного воздействия;

дополнительное создание или усиление временных мобильных спасательных постов в местах традиционного отдыха людей в зимний период;

проведение занятий и бесед с детьми в учебных заведениях, распространение памяток и листовок среди населения о правилах поведения и опасностях на льду, приемах спасения и самоспасения.

Сотрудники МЧС России по Красноярскому краю напоминают об опасности выхода на неокрепший лед.

Фото: ©МЧС России главное управление по Красноярскому краю