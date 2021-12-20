В красноярском «Роевом ручье» родилось 4 пингвинёнка

В семье пингвинов из красноярского зоопарка «Роев ручей» пополнение: из яиц вылупились четыре пингвинёнка. Родителями стали Мотя и Толстая – очковые пингвины.

«Очковые пингвины - преданные и очень ответственные родители. Эти невероятно общительные птицы создают пары и сохраняют верность друг другу на всю жизнь», – рассказали в «Роевом ручье».

Новые птенцы – это второе поколение пингвинов. Десять лет назад в зоопарк привезли 9 пингвинов. Они быстро привыкли к условиям Сибири и начали активно размножатся. Сейчас в «Роевом ручье» живет 14 особей. Мотя – родился уже в Красноярске.

В зоопарке пингвины живут в специальном комплексе с большим бассейном.

Фото: vk.com/roevzoo