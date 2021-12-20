В Красноярском крае задержали водителя, находящегося в федеральном розыске

Водитель, который находился в федеральном розыске, был задержан сотрудниками автоинспекции в поселке Курагино.

Во время патрулирования дорог в поселке Курагино полицейские остановили автомобиль ВАЗ, водителем которого оказался 31-летний житель Республики Хакасия. При проверке документов оказалось, что мужчина не имеет водительского удостоверения, так как лишен права управления. Задержанный долго уходил от закона, чтобы избежать наказание за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

После осмотра документов и выяснении обстоятельств сотрудники составили ряд административных материалов за управление автомобилем, будучи лишенным права управления, управление незарегистрированным транспортным средством и отсутствие полиса ОСАГО. Далее мужчину доставили в Межмуниципальный отдел МВД России «Курагинский» для того, чтобы направить его в судебный участок для рассмотрения уголовного дела, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Фото: ©РИА новости / Илья Наймушин