20 декабря
Красноярск
погода -19 °C
73.73
 
€ 83.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае задержали водителя, находящегося в федеральном розыске

Главная Общество
Красноярск
09:45 20 Декабря 2021
красноярск, водитель, авто
версия для печати Ico_print

Водитель, который находился в федеральном розыске, был задержан сотрудниками автоинспекции в поселке Курагино.

Во время патрулирования дорог в поселке Курагино полицейские остановили автомобиль ВАЗ, водителем которого оказался  31-летний житель Республики  Хакасия. При проверке документов оказалось, что мужчина не имеет водительского удостоверения, так как лишен права управления. Задержанный долго уходил от закона, чтобы избежать наказание за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

После осмотра документов и выяснении обстоятельств сотрудники составили ряд административных материалов за управление автомобилем, будучи лишенным права управления, управление незарегистрированным транспортным средством и отсутствие полиса ОСАГО. Далее мужчину доставили в  Межмуниципальный отдел МВД России «Курагинский» для того, чтобы направить его в судебный участок для рассмотрения уголовного дела, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Фото: ©РИА новости / Илья Наймушин 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Открытие XVI Зимнего суриковского фестиваля пройдет в новом формате

Открытие XVI Зимнего суриковского фестиваля пройдет в новом формате

20 Декабря 2021 г.
Открытие пройдет 24 декабря в 19:00
Новости Красноярска: Роспотребнадзор: в Красноярском крае снижается заболеваемость коронавирусом

Роспотребнадзор: в Красноярском крае снижается заболеваемость коронавирусом

20 Декабря 2021 г.
19 декабря заболело 642 человека
Новости Красноярска: Скалолазки края взяли 5 медалей на Всероссийских соревнованиях

Скалолазки края взяли 5 медалей на Всероссийских соревнованиях

20 Декабря 2021 г.
Соревнования проходили в Екатеринбурге
Новости Красноярска: Взрывы прогремят на месторождении «Торгашинское»

Взрывы прогремят на месторождении «Торгашинское»

20 Декабря 2021 г.
Взрывы будут греметь с 14 до 16 часов
Новости Красноярска: IT-Cube отпраздновал первый год работы

IT-Cube отпраздновал первый год работы

20 Декабря 2021 г.
IT-Cube - центр цифрового образования детей в Норильске
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартовала акция «Елка желаний»

В Красноярском крае стартовала акция «Елка желаний»

20 Декабря 2021 г.
Единороссы поздравят жителей региона
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Сосновоборске разыскивается надругавшийся над 9-летней девочкой педофил

В Сосновоборске разыскивается надругавшийся над 9-летней девочкой педофил

15 Декабря 2021 г.
Правоохранители составили фоторобот
Новости Красноярска: Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

19 Декабря 2021 г.
Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием
Новости Красноярска: В Красноярске арестовали мужчину, рассылавшего интимные фото 14-летним девочкам

В Красноярске арестовали мужчину, рассылавшего интимные фото 14-летним девочкам

17 Декабря 2021 г.
Он вел переписку с вымышленного профиля в соцсетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru